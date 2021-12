Chroniques criminelles - L’affaire Laura Fay : Vacances fatales/Une disparition mystérieuse

Laura avait 30 ans et la vie devant elle… Une famille aimante dont elle est très proche, une maison qu’elle venait d’acheter à Villeneuve-de-Berg en Ardèche, des projets plein la tête avec Virgile, son compagnon ! Et pourtant…Le 6 août 2018, la jeune femme est très enthousiaste puisque se profilent enfin les vacances. Laura a prévu de se rendre à un festival de musique à Luxey, un village des Landes. Après avoir dîné avec sa mère et ses sœurs, elle prend la route pour un périple de 700 kms. Mais personne ne la reverra jamais vivante… Disparition volontaire ? Suicide ? Enlèvement ? Sa famille remue ciel et terre pour tenter de la retrouver en vain… Cinq mois plus tard, son cadavre est découvert dans un fossé, au milieu de la forêt landaise. Que lui est-il arrivé ? Quel drame s’est joué pendant ce dernier voyage ? Et surtout, quel rôle son compagnon Virgile Bourdon a-t-il joué dans cette affaire ? "L’affaire Laura Fay", une terrible enquête racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Gisèle Fay, mère de Laura Sylvie Maussion, sœur de Laura Me Katy Mira, avocate des parties civilesMe Anthony Sutter, avocat de la défense Stéphane Munka, journaliste spécialiste des faits diversStéphane Bouchet, journaliste spécialiste des faits diversKaren Bertail, journaliste à Sud-Ouest