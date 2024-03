Chroniques criminelles - L'affaire Lionel Guedj : le "dentiste boucher" aux 300 victimes/Meurtres en série en Louisiane

Direction Marseille, où nous allons plonger au cœur de l’un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années : d’un côté, plus de 300 victimes… et de l’autre, deux dentistes accusés d’avoir mutilé leurs patients et d’avoir escroqué la Sécurité Sociale, juste par appât du gain… Lionel Guedj, le principal accusé, fut d’ailleurs, lorsqu’il exerçait encore, le dentiste le mieux payé de France. Gentil et serviable, il semblait au-dessus de tout soupçon et son cabinet, situé dans les quartiers nord, ne désemplissait pas… Mais quand le scandale éclate, il gagne rapidement un terrible surnom : « le boucher de Marseille ». Après 10 ans d’instruction, le procès de Lionel Guedj et de son père Jean-Claude s’est ouvert au printemps 2022. Nous y étions. Et nous allons vous raconter tous les secrets de cette incroyable affaire, avec en toile de fond une seule question : les victimes obtiendront-elles réparation ? La réponse dans cette enquête « Chroniques Criminelles », racontée par Jacques Pradel. Principaux intervenants : Sarah : patiente et victime du Docteur Guedj Pierre : patient et victime du Docteur Guedj Youcef : patient et victime du Docteur Guedj Denis Trossero : journaliste - La Provence Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers Frédéric Monneret : avocat de la défense Gilles Martha : avocat des parties civiles Marc-André Ceccaldi : avocat des parties civiles Jacques Dallest : Procureur de la République - Marseille