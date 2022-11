Chroniques criminelles - L'affaire Lysiane Fraigne : qui a tué la boulangère d'Oléron ? / Cauchemar au coeur de la nuit

Un meurtre sur L’île d’Oléron ! Pour la plupart des habitants de cette charmante petite île, au sud de La Rochelle, c’est tout simplement impossible puisque tout le monde se connait, ou presque. Quand Lysiane, la jolie boulangère, disparaît mystérieusement le 13 octobre 2015 sans laisser de trace, c’est la stupeur. Lysiane allait être grand-mère, elle s’en réjouissait et n’avait aucune raison de partir. Alors, que lui est-il arrivé ? Rapidement, les gendarmes découvrent que le principal suspect est un enfant du pays, un bouquiniste plutôt du genre bourru. Mais de là à tuer sa maîtresse… Qui a fait disparaître Lysiane Fraigne ? Les enquêteurs parviendront-ils à confondre le suspect ?Pour « CHRONIQUES CRIMINELLES », plusieurs membres de la famille de Lysiane Fraigne reviennent sur ce drame qui les a bouleversés. L’affaire Lysiane Fraigne, une histoire tragique racontée par Jacques Pradel.Cauchemar au cœur de la nuit :Direction les États-Unis, et plus précisément en Californie, pour une affaire qui à l’époque, avait marqué la région toute entière. Le 10 septembre 1977, le corps de Mary Quigley, une lycéenne, est retrouvé au petit matin. Pendue à un grillage, elle a été violée et étranglée. La veille au soir, elle était à une fête avec des amis. A-t-elle fait une mauvaise rencontre en rentrant chez elle ? Connaissait-elle son agresseur ? La réponse dans cette nouvelle enquête de « CHRONIQUES CRIMINELLES ».