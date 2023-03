Chroniques criminelles - L’affaire Marie Le Vacon : la miraculée accuse / Maudit Vendredi 13…

Marie Le Vacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la Cour d’Assises de Montauban, elle se retrouve face à celui qu’elle accuse de l’avoir violée. Son nom ? Florian Varin. Un jeune homme à la gueule d’ange… Et pourtant…Ce terrible 4 novembre 2012, c’est bien lui qui ruse pour pénétrer derrière elle dans un immeuble et qui l’agresse violemment, la laissant pour morte dans une benne à ordures.L’enquête va révéler que Marie, hélas, n’est ni la première ni la dernière à avoir croisé la route de Florian Varin. Elles sont 7 jeunes femmes au total à raconter l’horreur.Lui nie les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif.… Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l’homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? Direction les Etats-Unis et plus précisément la petite ville de West Plains, dans le comté de Howell. Becki Dillard, une mère de famille, est retrouvée morte près de sa voiture le soir du vendredi 13 novembre 2009 alors qu’elle se rendait à une soirée. La scène ressemble à un accident de la route… Mais rapidement, les policiers ont des doutes : le véhicule n’est pas du tout abîmé et la jeune femme présente une plaie suspecte à la tête. Alors, que s’est-il vraiment passé sur cette route de campagne ?