Chroniques criminelles - L'affaire Michel Zirafa : meurtre dans le clan des Siciliens

Pour ce numéro inédit de "Chroniques Criminelles", plongée au cœur d’un procès qui a fait grand bruit dans la région lyonnaise à la fin de l’année 2022…Cours d’Assises du Rhône, le 2 novembre 2022… Un procès sous haute tension s’apprête à débuter… Et nous y étions… Dans le box des accusés, une femme. Il y a 4 ans, Rose Filippazzo a tiré une balle dans la tête de son mari Michel Zirafa pendant son sommeil. Cette mère de famille de 50 ans affirme avoir été victime de violences conjugales toute sa vie et avoir agi pour sa survie. L’accusation, elle, penche pour un mobile financier : Rose, dès le décès de Michel, se serait ruée à la banque pour ouvrir le coffre, vider le compte commun et faire main basse sur l’assurance-vie. Le procureur se plait à rappeler aussi que Madame avait un amant et ne semblait pas si malheureuse que ça… Alors que vont décider les jurés ?