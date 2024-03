Chroniques criminelles - L'affaire Nancy krings : Le pompier, sa femme et la voisine / Une cavale meurtrière

Trois-Ponts, en Belgique, au sud de la province de Liège est un petit village tranquille, loin du tumulte des grandes villes. C’est ici que vivent Nancy Krings, 42 ans et Bruno Lieber, 54 ans. Mariés il y a plus de 10 ans, ils sont les heureux parents de trois enfants. Mais ce quotidien sans histoires bascule un soir de mars 2015. Malade depuis plusieurs mois, Bruno Lieber meurt brutalement dans les bras de son épouse. Tout laisse penser qu’il s’agit d’une crise cardiaque. C’est aussi l’avis du médecin qui constate le décès. Mais Anne-Marie, la sœur du mari décédé, elle, a un doute. Pourquoi son frère, pompier volontaire, est-il mort aussi brutalement ? Et quel est ce mal étrange qui l’affaiblissait de jour en jour ? Mais surtout, que dire du comportement de sa veuve, qui dès l’enterrement, semble bien décidée à profiter de sa nouvelle vie ? « L’affaire Nancy Krings », une enquête sur fond d’adultère, de voyance et d’empoisonnement racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Anne-Marie Lieber : Sœur de la victime Mathieu Simonis : Ancien avocat de la défense Me Yves Wynants : Avocat de la défense Me Renaud Molders-Pierre : Avocat de la partie civile Christine Wilwerth : Ancienne procureure du Roi de Verviers Corinne Charlier : Expert judiciaire / Chef du Service de Toxicologie - CHU de Liège Stéphane Bouchet : Chroniqueur judiciaire Victoria Marche : Journaliste – « La Meuse Verviers » Une cavale meurtrière Linda et Gary Haas sont heureux : Comme chaque année, ils s’apprêtent à prendre la route avec leur caravane, pour des vacances dans les montagnes du Colorado aux Etats-Unis. Hélas, ils n’arriveront jamais à destination : leurs restes calcinés sont retrouvés dans un champ au Nouveau Mexique. Deux crânes, quelques os et des douilles, ce qui ne laisse aucun doute sur la façon dont ils ont trouvé la mort. Mais qui a pu commettre un double-meurtre aussi sauvage ? Et surtout pourquoi ?