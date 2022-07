Chroniques criminelles - L'affaire Odile Touche : Les secrets du journal intime / Le tueur de Big Ben

Le 25 mai 2007, c’est la stupeur à Roost-Warendin, une petite commune du nord de la France. Odile Touche, une mère de famille sans histoires, est assassinée chez elle. La jeune femme a été violée et étranglée.L’enquête s’oriente dans un premier temps vers un cambriolage qui aurait mal tourné mais, très vite, cette piste s’effondre.Le journal intime de la victime va livrer une autre version du drame. Les gendarmes y découvrent que la vie d’Odile n’était pas aussi paisible qu’il y parait...Pour "Chroniques Criminelles", Léana, sa fille, témoigne pour la première fois, mais aussi Florence, sa sœur et Yvan, son beau-frère, reviennent sur cette affaire hors norme qui mêle jalousie, argent et vengeance…L'affaire Odile Touche, les secrets du journal intime, une histoire terrifiante racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de :Léana, fille d’Odile ToucheFlorence, sœur d’Odile ToucheYvan, beau-frère d’Odile TouchePierre, père d’Odile ToucheJulien Carpentier, journaliste à "La Voix du Nord"Me Luc Frémiot, avocat général à la cour de DouaiMe Emmanuel Riglaire, avocat de la famille d’Odile ToucheHervé Vlamynck, Commissaire principal de la PJ de Lille