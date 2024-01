Chroniques criminelles - L'affaire Olivier Cappelaere : L'empoisonneur de la Côte d'Azur ?

Direction le Cannet, sur la Côte d’Azur, pour découvrir une incroyable affaire, pleine de rebondissements, sur fond de viager et d’empoisonnement. Tout commence le 7 avril 2015 quand Suzanne Bailly, 85 ans et toujours très active, est prise d’un malaise dans son appartement. Quand elle arrive à l’hôpital, c’est la surprise : les analyses révèlent qu’elle a avalé du poison ! Après les premières investigations, les enquêteurs sont rapidement convaincus qu’il ne s’agit pas d’un accident. Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Les voisines de la résidence qui pourraient jalouser sa retraite aisée ? Gabriel Marino, son homme à tout faire, pourtant si serviable et lui-même pris de malaise quelques heures après Suzanne ? Ou bien Olivier Cappelaere, cet agent immobilier au passé inquiétant…. « CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette terrible enquête racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Anne-Marie Roy, voisine et amie de Suzanne Bailly, la victime Gabriel Marino-Affaitati, victime rescapée Evelyne Dumand, famille de Jacqueline Imbert, possible autre victime Me Jean-Charles Darey, avocat de Suzanne Bailly Me Luc Tran Duy, avocat de Gabriel Marino-Affaitati Me Ariane Kabsch, avocate d’Evelyne Dumand Grégory Aujol, journaliste Stéphane Bouchet, journaliste, spécialiste des faits divers Christophe Perrin, journaliste « Nice-Matin »