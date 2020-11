Chroniques criminelles - L'affaire Olivier Cappelaere : L'empoisonneur de la Côte d'Azur ?/Un complot familial

Direction le Cannet, sur la Côte d’Azur, pour découvrir une incroyable affaire, pleine de rebondissements, sur fond de viager et d’empoisonnement.Tout commence le 7 avril 2015, quand Suzanne Bailly, 85 ans et toujours très active, est prise d’un malaise dans son appartement. Quand elle arrive à l’hôpital, c’est la surprise : Les analyses révèlent qu’elle a avalé du poison ! Après les premières investigations, les enquêteurs sont rapidement convaincus qu’il ne s’agit pas d’un accident.Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Les voisines de la résidence qui pourraient jalouser sa retraite aisée ? Gabriel Marino, son homme à tout faire, pourtant si serviable et lui-même pris de malaise quelques heures après Suzanne ? Ou bien Olivier Cappelaere, cet agent immobilier au passé inquiétant….« CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette terrible enquête racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Anne-Marie Roy, voisine et amie de Suzanne Bailly, la victimeGabriel Marino-Affaitati, victime rescapée Evelyne Dumand, famille de Jacqueline Imbert, possible autre victimeMe Jean-Charles Darey, avocat de Suzanne BaillyMe Luc Tran Duy, avocat de Gabriel Marino-Affaitati Me Ariane Kabsch, avocate d’Evelyne Dumand Grégory Aujol, journaliste Stéphane Bouchet, journaliste, spécialiste des faits diversChristophe Perrin, journaliste « Nice-Matin » Un complot familial Direction la Californie, aux Etats-Unis. Lorsque la police arrive chez les Brown, c’est la stupeur. Le corps de Linda, la mère de famille, est découvert baignant dans son sang, dans la chambre parentale. Mais ce qui est encore plus incroyable, c’est que la fille, Cinnamon, s’accuse du meurtre. Les enquêteurs ont des doutes… Pourquoi l’adolescente aurait-elle voulu tuer Linda ? Et que penser du comportement étrange du reste de la famille ?