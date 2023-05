Chroniques criminelles - L'affaire Paquita Parra : 20 ans après, sur la piste d'un tueur ? / L'inconnu du Mississipi

Septembre 2017, dans un bois près d'Angoulême. Alors qu'elle participe à une sortie scolaire, une lycéenne fait une découverte surprenante : sous des feuillages, une boîte contenant des cartes de fidélité et un porte chéquier. Le nom inscrit sur ces objets ? Francesca Parra. Le même nom que celui d'une jeune femme retrouvée morte calcinée sur un parking il y a plus de 20 ans. Le 3 décembre 1998, Francesca Parra, surnommée Paquita, disparaît. La jeune femme de 30 ans est retrouvée carbonisée dans sa voiture au cœur de la Vallée des Eaux Claires, à quelques kilomètres de son domicile. Que faisait-elle dans cet endroit isolé au beau milieu de la nuit ? Et qui aurait pu vouloir sa mort ? Rapidement, son ex petit-ami est soupçonné. Mis en examen et incarcéré pour meurtre, il bénéficie d'un dysfonctionnement judiciaire et recouvre la liberté. Pour la famille de Paquita, c'est la douche froide. Et depuis 20 ans, cette énigme judiciaire non résolue hante la région toute entière. Mais cet incroyable rebondissement permettra-t-il enfin de savoir ce qui s'est passé cette terrible nuit du 3 décembre 1998 ?"Chroniques Criminelles" revient sur cette affaire troublante racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Carmen Parra, mère de la victimeEmilie Parra, nièce de la victimeJean-Marie Parra, frère de la victimeDavid Parra, frère de la victimeMe Christine Maze, Avocate des parties civilesLucile Martin, journaliste police-justiceJean-François Barré, journaliste " La Charente Libre "Roger-Marc Moreau, criminaliste