Chroniques criminelles - L'affaire Philippe Bertrand : la mort au bout du monde / Vengeance au coeur de la nuit

Lorsqu’en 2013, Philippe Bertrand fait la connaissance de la jolie Sonya sur Internet, il pense que la chance a enfin tourné : menuisier dans les Vosges, sa vie amoureuse n’était pas très existante. Mais là, tout s’enchaîne très vite : les premiers messages, les premiers coups de téléphone et Philippe s’envole pour Madagascar, le pays d’origine de sa nouvelle conquête. Malgré les 8000 kilomètres de distance, c'est un coup de foudre, aussi virtuel qu'instantané.Déjà mère de plusieurs enfants, Sonya travaille comme sage-femme dans un hôpital de Tananarive, la capitale de Madagascar. Quand Philippe la voit pour la première fois, il en est sûr : c’est la femme de sa vie. Immédiatement, il l’épouse et décide de changer de vie. De retour en France, il vend tout ce qu’il possède et il repart s’installer définitivement dans les îles. Après quelques mois sur place, c’est silence radio. Sa famille et ses amis vosgiens sont inquiets n’ayant plus aucune nouvelle de Philippe. A leur tour, ils font leurs valises vers les tropiques pour comprendre ce qu’il lui est arrivé.Au terme de plusieurs semaines d'enquête sur le terrain, aidé par les équipes de l'ambassade de France à Madagascar, le groupe d'amis parvient à découvrir la vérité… Une vérité aussi horrible qu’insoupçonnable…« CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette affaire hors norme racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Dominique Rodrigues, meilleur ami de Philippe BertrandMarie-France Bertrand, sœur de Philippe BertrandGilbert Dussaucy, ami de Philippe BertrandMaria Casa, amie de Philippe BertrandMichel Couet, ami et témoin de mariage du couple à MadagascarMirana Rakotozanany, amie et employée du couple à Madagascar. Me Eric Rafidison, avocat des parties civiles à MadagascarPhilippe Cuny, journaliste « Vosges Martin »Gaëlle Borgia, correspondante AFP / France 24 à Madagascar Vengeance au cœur de la nuitDirection le Michigan, aux États-Unis. Le 28 décembre 1983, en pleine nuit, un homme s’introduit dans la maison de la famille Kountz. Il poignarde le jeune Andrew Wethear, invité ce soir-là, et repart aussitôt sans laisser de trace. Mais il ignore que l’une des filles de Mme Kountz, Melissa, 13 ans, l’a aperçu dans sa fuite. Cela sera-t-il suffisant pour le retrouver ? Et d’abord, pourquoi en voulait-il à la victime ?La réponse dans ce nouveau document de « CHRONIQUES CRIMINELLES ».