Chroniques criminelles - L'affaire Pierre Silvano : le mari, la femme et le tueur à gages / Les voisines tueuses

Depuis plus de 10 ans, Joséphine Silvano porte le deuil. Depuis ce jour de novembre 2008 où à Genève, en Suisse, elle a découvert le corps de son fils, Pierre, 40 ans, tué dans son lit de deux balles dans la tête. Un meurtre qui ressemble beaucoup à une exécution. Pourtant, Pierre est un homme à qui tout sourit. Parti de rien, ce créateur d’entreprises avait réussi dans les affaires. Il était en couple avec Karin, une jeune femme de la haute société genevoise rencontrée quelques années plus tôt. Pierre était riche et n’hésitait pas à le montrer… Et personne ne lui connaissait d’ennemis. Que s’est-il passé ? Sa réussite a-t-elle fait des jaloux ? À moins que les indices ne soient ailleurs car dans son couple, tout n’était plus si rose : Karin se plaignait sans cesse de son compagnon colérique, jaloux et possessif. En a-t-elle eu assez au point de l’éliminer purement et simplement ? « CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette affaire troublante racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Joséphine Silvano : mère de PierreGéraldine Silvano : sœur de PierrePhilippe Putallaz : ami de Karin et de sa mère NicoleMe Vincent Spira : avocat de la défenseMe Lorella Bertani : avocate des parties civilesPierre Rotenbuler : directeur d’enquêteMarc Gerber : enquêteurValérie Duby : journaliste Les voisines tueuses :Direction la petite ville d’Upland, en Californie. Jack Irwin, un vieil homme un peu fantasque, disparaît du jour au lendemain sans prévenir personne. Ses amis sont d’autant plus inquiets que depuis, son chalet a failli brûler et des voisines ont été vues en train de vider la maison… Que lui est-il arrivé ? La réponse dans cette nouvelle enquête de « CHRONIQUES CRIMINELLES ».