Chroniques criminelles - L'affaire Romain Gambier : Triangle amoureux fatal/La vie secrète de Kathy Goble

Romain Gambier a 19 ans et habite chez sa grand-mère Fernande, à Campagne-les-Hesdin, un petit village du Nord de la France. Gentil, serviable, il est très proche de sa famille. Il y a quelques années, l’adolescent a bien eu quelques problèmes de drogue mais tout cela est derrière lui. Aujourd’hui, pour gagner sa vie, il enchaîne les petits boulots : manutentionnaire, saisonnier agricole… Le reste du temps, il le passe avec sa bande de copains. Enfin presque, puisque depuis quelques semaines, il est amoureux. Elle s’appelle Mélinda, habite le même village et c’est une amie d’enfance. Depuis que Romain a renoué avec elle, ils ne se quittent plus. Le soir du 12 juillet 2016, alors qu’ils passent la soirée ensemble, Romain quitte brusquement sa petite amie après un coup de téléphone. Plus personne ne reverra le garçon vivant… Alors que s’est-il passé ? Dans quel piège machiavélique Romain est-il tombé ?« L’affaire Romain Gambier », une tragique histoire racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Laurence DUBOTS : Mère de Romain GambierLaura DUBOTS : Sœur de Romain Gambier Nicolas DUBOTS : Beau-père de Romain Gambier Me Franck CHATELAIN : Avocat de la défenseMe Philippe JANNEAU : Avocat de la défense Me Raphaël TACHON : Avocat des parties civilesMe Audrey LESAGE : Avocat des parties civilesVincent ROCHEL : Adjudant-Chef, Section de Recherches de LilleFabrice LEVIEL : Journaliste La Voix du Nord Virginie SELVETTI : JournalisteLa vie secrète de Kathy Goble Direction les Etats-Unis, et plus précisément Charleston, en Virginie Occidentale. Le 26 avril 2010, Jason McCartney appelle le bureau du shérif : cela fait plusieurs jours qu’il est sans nouvelles de sa mère, Kathy Goble, et il est inquiet. La dernière fois qu’elle a été vue, elle quittait son travail pour rentrer chez elle. Que lui est-il arrivé depuis ? Commence alors une enquête aux multiples rebondissements, qui va révéler une vérité aussi terrible qu’inattendue…