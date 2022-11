Chroniques criminelles - L'affaire Sébastien Duplessier : un ami qui vous veut du mal / Le tueur des bois

Au début du printemps 2016, Sébastien Duplessier, 35 ans, vit à Compiègne, dans l'Oise, au sein d'une grande famille recomposée et très unie.Mais le 11 avril, le destin de tous bascule brusquement dans le cauchemar. Le jeune homme, qui travaille dans l'entreprise de son frère jumeau, ne se présente pas à son bureau après deux jours de congés maladie.Alexandre, le frère jumeau, fait le tour de leurs nombreux amis communs : personne n'a de nouvelle de Sébastien depuis la veille. Pas un coup de fil, pas un SMS, absolument rien.D'heure en heure, l'angoisse monte au sein du petit groupe familial. En désespoir de cause, ses proches se rendent à son domicile mais ils n’y trouvent rien de vraiment notable. Ils se décident alors à appeler le commissariat de Compiègne. Sur place, les fonctionnaires constatent la présence de traces brunâtres suspectes en divers endroits, dont la salle de bain, la cuisine et les toilettes. Une scène de violence a manifestement eu lieu sur place. A partir de là, ce sont les enquêteurs de la police judiciaire de Lille qui prennent le relais. Kidnapping ? Règlement de compte ? Il faudra attendre le témoignage d’une voisine qui a vu un homme suspect quitter précipitamment les lieux en Opel Corsa pour que l’enquête révèle la vérité. Une vérité difficilement soutenable pour la famille de Sébastien…« CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette dramatique enquête racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Monique FILLAUX : Mère de Sébastien Angélique DUPLESSIER : Epouse d'Alexandre (belle-sœur de Sébastien)Alexandre DUPLESSIER : Frère jumeau de Sébastien David SCHMITT : Frère aîné de SébastienKatia ZAITI : Voisine de SébastienMe Charlotte de BOISLAVILLE : Avocate de la défenseMe Benoît VARIN : Avocat des parties civilesFabrice ALVES-TEIXERA : Journaliste OISE HEBDOFrederika GUILLAUME : Journaliste OISE HEBDOTony POULAIN : Chroniqueur judiciaire Courrier Picard Le tueur des boisDirection les États-Unis, dans le Michigan. Le 24 juillet 1994, le corps d’April Millsap, 14 ans, est retrouvé sur un sentier bordant la petite ville d’Armada. Qu’est-il arrivé à l’adolescente partie promener son chien ? Des témoins affirment qu’un homme casqué la suivait. Ce mystérieux motard a-t-il quelque chose à voir avec le crime ? La réponse dans cette nouvelle enquête de « Chroniques Criminelles ».