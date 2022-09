Chroniques criminelles - L'affaire Sophie Le Tan : La visite d'appartement a-t-elle mal tourné?/L'incroyable histoire de Patty Hearst

Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tan disparaissait mystérieusement. Depuis, malgré la mobilisation de toute sa famille, elle n’a toujours pas été retrouvée. La dernière fois que la jeune étudiante est aperçue, elle s’apprête à visiter un appartement à louer dans la petite ville de Schiltigheim, près de Strasbourg. Celui qui propose cette location est un certain Jean-Marc Reiser, un homme fiché au profil très inquiétant. Il est déjà connu de la police pour de sombres affaires de viol et il a déjà fait 15 ans de prison. Mis en examen rapidement, le suspect nie toute implication dans cette disparition. Mais de sérieux indices mettent à mal sa version et l’étau se resserre autour de Jean-Marc Reiser. Va-t-il craquer et enfin avouer ? Et surtout, le corps de Sophie Le Tan sera-t-il un jour retrouvé ?« Chroniques Criminelles » fait le point sur ce dossier hors norme et décrypte les dernières avancées de l’enquête avec notamment les témoignages de Laurent Tran Van Mang : le cousin de Sophie et deux de ses amis : Valentin et Justine, qui reviennent sur cette disparition qui les a anéantis. Avec les témoignages de Laurent Tran Van Mang : cousin de la famille, Le Tan Justine Ngauv : amie de Sophie Le Tan. Valentin : ami de Sophie Le Tan, Isabelle Hohmann : soeur d’une précédente victime Françoise Hohmann. Me Pierre Giuriato : avocat de Jean-Marc Reiser, Me Gérard Welzer : avocat de la famille Le Tan, Me Valérie Gletty : avocate de la famille Hohmann; Me Eric Braun : avocat de Jean-Marc Reiser dans le dossier Françoise Hohmann, Olivier Vogel : Journaliste France Bleu Strasbourg, Stéphane Bouchet : chroniqueur judiciaire