Chroniques criminelles - L'affaire Turan Bekar : le bouquet mortel de la fleuriste / un meurtre diabolique chez les traders

Turan Bekar est un homme bon, toujours prêt à rendre service. A 36 ans, cet ouvrier ne compte pas ses efforts pour assurer le bonheur de sa famille.A ses côtés, Ayten, sa femme. La mère de famille est fleuriste et s’occupe avec passion de son petit commerce. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants dans le pavillon qu’ils ont acheté à Oyonnax, dans le Jura. Mais un jour d’avril 2015, leur vie bascule… Alors qu’il part livrer un bouquet confectionné par sa femme, Turan est sauvagement attaqué au couteau. Gravement blessé, il réussit à s’enfuir. Quelques instants plus tard, alors qu’il cherche du secours, il échappe de peu à une voiture qui tente de l’écraser… Deux tentatives d’assassinat en quelques minutes ? Quand Turan reprend conscience, après plusieurs jours passés entre la vie et la mort, les questions se bousculent : Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Et surtout pourquoi ? L’homme est loin d’imaginer dans quel piège machiavélique il est tombé…C’est avec émotion que Turan Bekar nous raconte lui-même la terrible machination qui a failli lui coûter la vie…L’affaire Turan Bekar, un document inédit bouleversant de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Turan Bekar : victimeMehmet Bekar : Oncle de Turan BekarOktay Bekar : Cousin de Turan BekarDenis Godet : Patron de l’Auberge du Lac GeninFrédéric Boudouresque : Chroniqueur judiciaire au journal « Le Progrès »Me Jean-Hubert Portejoie : Avocat de Turan BekarMe Leonardo Castro Gonzales : Avocat d’Ayten BekarMe Johann Foubert : Avocat de Kemal CobanMe Agnès Bloise : Avocate de Murat CivilMe Arnaud Levy Soussan : Avocat d’Engin YalcinMeurtre diabolique chez les tradersDirection Hong-Kong, l’eldorado des traders. C’est ici que Robert Kissel s’installe en 1997 avec sa famille pour tenter sa chance dans le monde cruel de la finance. Ambitieux et travailleur, Robert gravit rapidement les échelons… Jusqu’à ce jour fatidique du 4 novembre 2003 où son corps mutilé est retrouvé dans sa propre cave, enroulé dans un tapis. Que lui est-il arrivé ? Et qui pouvait vouloir sa mort ?