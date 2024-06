Chroniques criminelles - Le sarcophage de l’horreur/Guerre de gangs en Oregon

Étranglée et enterrée sous une dalle de béton… C’est l’horrible sort réservé à Aurélie Vaquier, une jeune femme solaire et pétillante, qui venait de s’installer à Bédarieux, dans l’arrière-pays héraultais. Des forêts immenses, des vignes, des collines… un paradis pour cette amoureuse de la nature et des grands espaces, et la promesse d’un avenir radieux… Pourtant, elle disparait mystérieusement en janvier 2021, après avoir laissé à son compagnon Samire un message énigmatique… Alors, que lui est-il arrivé ? Et qui a pu commettre un acte aussi monstrueux ? Au fil des investigations, l’enquête va révéler une vérité aussi terrible qu’inattendue… Principaux intervenants : Jérémy : frère d’Aurélie Dorian : frère d’Aurélie Méllanie : amie d’Aurélie Sabrina : amie d’Aurélie Jean-Charles Teissedre : avocat des parties civiles Félix Allary : avocat des parties civiles Mathieu Montfort : avocat de la défense Yanick Philipponnat : journaliste à Midi Libre Guillaume Poingt : journaliste au Figaro Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers