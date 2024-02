Chroniques criminelles - Le suicide cachait un meurtre/Mensonges, trahisons et meurtre en famille

Trévenans, un petit village situé près de Belfort. C’est là que le 28 octobre 2019, les secours sont appelés chez la famille Franz. Fabrice, le mari, vient de découvrir sa femme Marie-Claude, morte dans son lit d’une balle dans la tête. En larmes, Fabrice est inconsolable : cela faisait plus de trente ans qu’ils étaient en couple… A première vue, il s’agit d’un suicide… Mais les gendarmes vont rapidement mettre au jour un meurtre machiavélique, orchestré d’une main de maître par un coupable manipulateur et rusé… Principaux intervenants : Sandra : fille de Marie-Claude Monique : sœur de Marie-Claude Séverine : amie et voisine du couple Franz Gilles Ciavaldini : major de gendarmerie, directeur d'enquête Patrick Coulon : technicien en identification criminelle Virginie Selvetti : journaliste Jérôme Pichoff : avocat des parties civiles Jean-Charles Darey : avocat de la défense Julien Robin : avocat de la défense Cindy Bernard : substitut du procureur, avocat général