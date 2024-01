Chroniques criminelles - Les amants diaboliques de l’Oise / Mortelle Randonnée

Parfois, dans la vie, les gens les plus proches sont aussi les plus dangereux… C’est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle affaire de « Chroniques Criminelles ». Jean-Luc Lemaire a 47 ans. Cet employé modèle de l’hippodrome de Compiègne, dans l’Oise, disparait un jour de novembre 2008 sans laisser de traces… Un mois plus tard, son corps est retrouvé à quelques kilomètres de de chez lui, enterré dans une sablière. Que lui est-il arrivé ? Dès le début de l’enquête, les gendarmes découvrent que la vie privée de leur victime n’est pas banale : sa femme n’aurait pas un, mais deux amants ! Et l’un d’eux serait même installé au domicile familial depuis plusieurs années… Alors, cet imbroglio amoureux serait-il la cause du drame ? La réponse dans cette enquête inédite de « Chroniques Criminelles » racontée par Jacques Pradel. Principaux intervenants : Alexander Lemaire, fils de Jean-Luc Lemaire Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc Lemaire Murielle Bellier, avocat des parties civiles Stéphane Munka, journaliste police - justice Fabrice Alves-Teixeira, journaliste - Oise Hebdo Sophie Noachovitch, journaliste - Le Nouveau Détective