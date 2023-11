Chroniques criminelles - Lina : l’insoutenable mystère

C’est le fait divers qui hante l’actualité ces dernières semaines… La disparition de la jeune Lina, 15 ans, sur une route départementale du Bas-Rhin. Que s’est-il passé ? Quelles sont les pistes suivies par les enquêteurs ? Et comment expliquer sa mystérieuse disparition ? Le 23 septembre 2023, alors qu’elle se rendait à pied à la gare, l’adolescente s’est littéralement évaporée en moins de 10 minutes. Et depuis, les gendarmes mettent les grands moyens pour la retrouver. Battues, perquisitions, interrogatoires, bornages téléphoniques… Rien n’est laissé au hasard. En vain. Pour le moment, aucun élément ne permet de comprendre comment et pourquoi la jeune fille s’est volatilisée aussi brutalement. Départ volontaire ? Mauvaise rencontre ? Enlèvement ? Séquestration ? Les hypothèses sont nombreuses et toutes les pistes sont étudiées. Dans ce document exceptionnel, Chroniques Criminelles part à la rencontre des témoins, de ceux qui sont au plus près de cette affaire, et refait l’enquête sur cette disparition mystérieuse… Principaux intervenants : Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers Jeanne Quancard : journaliste TF1 Hervé Miclo : journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace Louise Colcombet : journaliste au Parisien-Aujourd’hui en France Jean-Marc Chipon : ancien maire de Plaine Général Jacques Charles Fombonne : ancien commandant du centre national de formation à la police judiciaire de la Gendarmerie Robert : témoin oculaire du passage de Lina dans une voiture Morgane : manager de l’épicerie du village, où Lina était en stage Freddy : père d’une adolescente qui a failli être kidnappée Avec les interviews exclusives TF1 de Fanny, la maman de Lina, et de Tao, le petit ami de Lina.