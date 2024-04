Chroniques criminelles - Maman et arnaqueuse en série : Itinéraire de la reine de l’escroquerie/Rendez-vous avec le diable

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode l’histoire d’une arnaqueuse en série qui a passé sa vie à dépouiller ceux qui l’entouraient. Surnommée la "mante religieuse" par la presse, Christelle Doisy n’a eu de cesse de manipuler les hommes qui sont tombés dans ses filets. Crédules et amoureux, ils ont tous finis ruinés et abandonnés. Car Christelle les a volés, escroqués, trompés… allant même jusqu’à s’enfuir à l’étranger avec ses enfants pour échapper à la justice… Alors, qui est cette mystérieuse femme au casier judiciaire bien rempli ? Et comment, inlassablement, a-t-elle réussi à piéger ses victimes ? Retour sur une vie de mensonges et sur le parcours hors du commun d’une arnaqueuse en série, mythomane et manipulatrice… Principaux intervenants : Richard Doisy : père de Christelle Doisy Frédéric Descours : ex-mari de Christelle Doisy Bruno Lheureux : ex-mari de Christelle Doisy Ilyacine Maallaoui : avocat de Frédéric Descours Angélique Crépin : avocate de Bruno Lheureux Stéphane Daquo : avocat de Christelle Doisy Virginie Selvetti : journaliste Nicolas Goinard : journaliste au Parisien Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers