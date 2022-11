Chroniques criminelles - Massacres en famille

Le magazine de faits divers, "Chroniques Criminelles", propose une émission spéciale entièrement consacrée aux tueries familiales…Un jour, ils ont commis l’impensable pour cacher des mensonges ou pour l’argent, pour changer de vie ou par jalousie, ils ont assassiné… toute leur famille ! Femme, enfants, parents ou frères et sœurs, aucun n’a échappé à cette folie meurtrière d’un instant. Pourquoi ces tueurs en sont-ils arrivés à une telle extrémité ? Comment expliquer leur geste fou ? Dans ce numéro inédit, découvrez trois histoires aussi incroyables que glaçantes…La terrible affaire Jordan Lenisa : A Bozel, un petit village de Savoie, situé à quelques kilomètres de Courchevel, va se dérouler l’inimaginable. Le 26 juillet 2012, un jeune homme de 24 ans a froidement abattu son père, ses deux frères et tenté de tuer sa mère en rentrant au chalet familial… Jalousie ? Appât du gain ou simple folie passagère ? Face à un tel carnage, les questions sont nombreuses….L’affaire Watts : Il s’agit d’un drame qui a secoué l’Amérique tout entière en août 2018. Christopher, un père de famille, n’a pas hésité à étrangler son épouse enceinte, avant de faire de même avec ses petites filles de 3 et 5 ans. Grâce à des archives stupéfiantes, vous le verrez mentir, sans trembler, à ses voisins, ses proches ou encore à la police, avant d’avouer son crime.L’affaire Menendez : Cette affaire a fait la Une des médias américains de longs mois. Tout commence par l’assassinat d’un couple dans sa villa de Californie en 1989. La police pense à un crime mafieux car José, le père de famille, était un riche homme d’affaires. Mais en creusant un peu, les enquêteurs découvrent que les deux fils orphelins, Lyle et Erik, ne sont sans doute pas étrangers au drame.Grâce à ce document exceptionnel de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel, poussez les portes de ces maisons de l’horreur et plongez au cœur de ces terribles tragédies familiales…