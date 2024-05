Chroniques criminelles - Mères de famille et meurtrières/Les Bonnie and Clyde du Nouveau Mexique

Lundi 14 novembre 2022, le procès de celles que la presse a surnommées "les Démembreuses de Rouen" s’ouvre devant la Cour d’Assises de Seine-Maritime. Et nous y étion... Sur le banc des accusés, Céline Vasselin et Jessica Adam. Deux mères de famille sans histoire : l’une est esthéticienne à domicile, l’autre sa cliente et amie… Deux jeunes femmes qui n’ont pourtant pas hésité à tuer, puis découper en morceaux le compagnon de l’une d’entre elles. Et qui ont repris leur vie quotidienne, quelques heures plus tard, comme si rien ne s’était passé… Comment en sont-elles arrivées là ? Et pour quelle raison ont-elles ainsi basculé dans l’horreur ? La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.