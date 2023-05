Chroniques criminelles - Meurtre diabolique au milieu des vignes/Le meurtre mystérieux d’Ana Mae

Cette enquête inédite de « Chroniques Criminelles » nous plonge au cœur de Roquebrussanne, un petit village du Var. C’est là qu’en décembre 2012, Jean Aprin est découvert mort au pied de ses vignes. Devant les gendarmes venus faire les premières constatations, son épouse évoque un possible crime crapuleux : Jean venait d’acheter du matériel « dernier cri » et il avait très peur qu’on le lui vole. C’est pour cela qu’il passait ses nuits à traquer d’éventuels rôdeurs depuis son hangar.… Mais face à quelques indices troublants, les gendarmes ont des doutes. Et l’enquête qui commence va bientôt mettre au jour une machination machiavélique, orchestrée au sein même de la famille de la victime.