Chroniques criminelles - Mythomane et manipulateur : un mari pas si parfait ?/Double meurtre à Stillwater

Cette affaire a fait la Une de la presse pendant de longues semaines en 2023, et les Français ont suivi avec passion les rebondissements de ce drame familial… Le 27 mars, Karine Esquivillon disparait mystérieusement… Immédiatement, ses proches et ses enfants lancent des appels désespérés pour qu’on retrouve Karine. Sans résultat… Par ailleurs, il ne se passe pas un jour, sans que l’on voie Michel Pialle, son mari, se plaindre face caméra que sa femme l’a volontairement abandonné, lui et ses 5 enfants… Mais le reste de la famille n’y croit pas. Et les enquêteurs, aussi, commencent à avoir des doutes… Alors que s’est-il réellement passé ? Principaux intervenants : Emmanuelle Billy : amie de Karine Esquivillon et Michel Pialle Eva-Louise Pialle : fille de Karine Esquivillon et Michel Pialle Adélaïde Esquivillon : sœur de Karine Esquivillon Véronique Monnot : amie de Karine Esquivillon Michel Rager : maire de Mache Caroline Nogueras : journaliste et auteure Sacha Martinez : journaliste Ouest France Jean-Luc Ploye : expert psychologue auprès des tribunaux Antoine Ory : avocat de Michel Pialle