Chroniques criminelles - Roman noir chez les Simenon / L’appartement de tous les dangers

Dans cette enquête de Chroniques Criminelles, vous allez voir que parfois, la vie peut être pire qu’un mauvais roman noir… Le 28 juin 2000, vers 9h du matin, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique. Les pompes funèbres sont appelées pour la levée d'un corps. Les employés sont accueillis par le médecin qui a constaté le décès et par la compagne du défunt, une certaine Geneviève Simenon. Et ce n’est pas n’importe qui : il s’agit de la petite-nièce de Georges Simenon, le célèbre auteur de romans policiers. Elle-même est une notable de Bruxelles, une rhumatologue de renom. Elle leur explique que son mari, Georges Temperman, a été victime d’une lourde chute, due à une crise cardiaque. Mais très vite, alors qu’il se charge de la toilette du défunt, l’un des employés des pompes funèbres a des doutes : les plaies qu’il découvre sur le corps ne correspondent pas à ce qui est notifié sur l’acte de décès. Alors, que s’est-il réellement passé derrière les murs de cette maison bourgeoise ? La réponse dans ce document de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel Principaux intervenants : Freddy Hulsmans : Ancien policier et directeur d’entreprise de pompes funèbres René Marchal : Ex-Procureur Général Dominique Demoulin : Journaliste judiciaire - RTL TVI Jean-Pierre de Staerck : Journaliste - Le Soir Cécile Hayez : Juge d’instruction (à l’époque des faits) Stéphane Munka : Journaliste spécialiste des faits divers