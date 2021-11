Chroniques criminelles - Serial killer : Dans la tête des plus grands tueurs en série

TFX propose une émission spéciale de « Chroniques Criminelles » avec un numéro entièrement consacré aux plus célèbres serial killers.Grâce à des documents exceptionnels et des archives rares, découvrez le parcours criminel mais surtout la personnalité de trois des tueurs en série les plus terrifiants de l’histoire. Pour décrypter ces affaires qui ont marqué le monde entier et fait la Une de tous les médias, « Chroniques Criminelles » a fait appel aux meilleurs spécialistes…L’affaire Samuel Little est l’une des plus récentes, puisque l’Amérique la découvre seulement en 2019, mais aussi l’une des plus terribles. L’homme en question vient d’avouer 93 meurtres. Entre 1970 et 2005, il a assassiné presque une centaine de femmes sans jamais être réellement inquiété. Ses victimes ? Des femmes de tous âges et de toutes origines. Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment a-t-il pu passer sous les radars pendant de si longues années ? Jusqu’en 2018, cet ancien boxeur connu de la justice avait toujours clamé son innocence. Mais un ranger du Texas, James Holland, est parvenu à le faire parler. Au total, l’agent a réalisé plus de 700 heures d’entretien avec le prisonnier, pour découvrir, au fil de ces interviews, un parcours meurtrier hors du commun. Et un talent caché assez insolite : dans sa cellule, Samuel Little a peint le portrait de toutes ces victimes d’où son surnom : « Le Picasso du crime »…Le simple nom de Ted Bundy évoque le pire… En apparence, ce criminel avait tout d’un homme sans histoires. Surnommé « The Lady Killer », il est décrit comme charmant, sociable et fort sympathique par son entourage. Il est pourtant devenu l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. Avec 36 assassinats (répertoriés), l’homme n’en finit pas de fasciner les psychologues, en quête de réponses à une question : d’où pouvait bien venir cette folie meurtrière ? Son intelligence et le machiavélisme avec lequel il piégeait ses victimes ont même inspiré le film culte « Le Silence des Agneaux ». Grâce à des archives exceptionnelles, découvrez une personnalité glaçante qui a littéralement bouleversé l’Amérique…Puis, direction Chicago pour suivre le parcours meurtrier de John Wayne Gacy, plus connu sous le nom du « Clown tueur ». En effet, il aimait se déguiser en « Pogo le clown » pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Qui aurait pu penser que derrière son nez rouge se cachait en réalité un psychopathe ? Inculpé pour le meurtre de 33 jeunes hommes, il détient un triste record, celui du plus grand nombre de condamnations : 21 peines de prison à perpétuité et 12 condamnations à mort.Avec ce document inédit de « Chroniques Criminelles », entrez dans le cerveau de ces serial killers hors norme et plongez dans des histoires à la fois terrifiantes et diaboliques racontées par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Commandante Brunel-Dupin, Cheffe du département des sciences du comportement au PJGNFrançois Durpaire, historien et spécialiste de la société américaineMichèle Agrapart-Delmas, psycho-criminologueStéphane Bouchet, journaliste spécialiste des faits diversStéphane Munka, journaliste spécialiste des faits divers