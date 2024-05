Chroniques criminelles - Série noire pour le libraire assassiné

Erwan Guignard était un homme gentil et aimé de tous. Un ami en or et un fils attentionné. Il était le confident, la bonne oreille, toujours prêt à rendre service. Caissier à mi-temps dans une supérette et vendeur de souvenirs sur les marchés autour de Strasbourg, ce quarantenaire sans histoire est surtout un passionné de littérature. Alors, quand son corps est retrouvé chez lui en juillet 2020 dans une mare de sang, c’est l’incompréhension. Il a été sauvagement agressé, et poignardé à de nombreuses reprises. Qui pouvait bien lui en vouloir ? En avançant dans leur enquête, les policiers découvrent qu’Erwan aimait les femmes et qu’elles le lui rendaient bien… Alors ils s’interrogent : Et si c’était ça, la clé de l’énigme ?