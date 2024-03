Chroniques criminelles - Spécial "Crimes à la Saint Valentin"

Trois affaires hors normes… Trois meurtres… Tous commis le soir de la Saint-Valentin. Après le succès du numéro spécial sur les Maisons de l’horreur, « CHRONIQUES CRIMINELLES » propose une émission entièrement consacrée aux crimes de la Saint-Valentin. Une date symbolique où « amour » rime normalement avec « toujours ». Mais parfois, la jalousie l’emporte, la haine s’installe, et ce qui devait être une soirée romantique se transforme en sanglant crime passionnel… Comment deux personnes peuvent-elles en arriver à de telles extrémités en ce jour si particulier ? Comment l’amour peut-il conduire au meurtre ? Dans ce document inédit, découvrez ces trois histoires d’amour et de haine racontées par Jacques Pradel. • 14 février 2013 à Prétoria, en Afrique du Sud. Oscar Pistorius, star mondiale de l’athlétisme, abat sa compagne Reeva Steenkamp de quatre balles. Rapidement, le drame fait le tour du monde. D’après lui, il s’agit d’un horrible accident : réveillé brutalement en pleine nuit, il l’aurait prise pour un voleur tentant de s’introduire dans leur maison. Mais pour le Procureur, Oscar Pistorius ment et tente de couvrir un meurtre. D’après l’homme de loi, l’athlète était violent et impulsif. Alors, où est la vérité ? La réponse dans ce document inédit qui débute comme un conte de fées et qui finit en cauchemar la nuit de la Saint-Valentin 2013. • 14 février 1998 à Saint-Michaels, une station balnéaire du Nord-Est des États-Unis. Steve Hricko venu passer un week-end romantique avec sa femme Kim, périt dans l’incendie de sa chambre d’hôtel. D’après son épouse, il s’agit d’un accident. Mais très vite, des incohérences sont relevées dans sa version du drame. La veuve éplorée cacherait-elle des secrets inavouables ? • 14 février 2012 à Brooklyn Center, dans le Minnesota, aux États-Unis. Bret Struck, 41 ans, est en train de préparer un dîner romantique pour sa petite amie. Quelques instants plus tard, huit coups de feu claquent dans la nuit. L’homme est retrouvé baignant dans son sang sur le sol de sa cuisine. Sans histoires, Bret n’avait apparemment pas d’ennemis. Pourtant, en enquêtant sur sa vie et plus particulièrement sur ses anciennes relations de couple, les policiers se rendent compte que tout n’était pas si simple… Alors, son passé amoureux l’a-t-il rattrapé ? En plateau, aux côtés de Julie Denayer, Axel Monnier, journaliste de TF1 et ancien correspondant à l’étranger, reviendra sur les dessous de l’affaire Oscar Pistorius, véritable saga judiciaire qui a tenu le monde en haleine durant des années. Grâce à ce document inédit de « CHRONIQUES CRIMINELLES », plongez au cœur de ces histoires à la fois terrifiantes et diaboliques.