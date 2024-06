Chroniques criminelles - Un cadavre de trop au cimetière

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode, l’histoire d’un meurtre qui a transformé un petit village tranquille des Pyrénées en scène de crime d’une horreur absolue… Nous sommes à Estagel, au début de l’été 2019. Ce dimanche 7 juillet, c’est bal des pompiers. Et un air de fête plane partout dans les ruelles animées… Pourtant, vers minuit, c’est l’inquiétude : Priscillia Gonzales, une jeune fille du village, disparait mystérieusement sans laisser de traces… Le lendemain, son corps meurtri est découvert entre deux tombes du petit cimetière communal. Près d’elle, des mégots de cigarettes et un préservatif usagé. Pour les habitants, c’est le choc. Et la psychose s’installe : qui aurait pu vouloir du mal à cette enfant du pays, connue et aimée de tous ? Commence alors une enquête hors-norme, avec des centaines de prélèvements ADN, des appels à témoins au niveau national, des investigations poussées… Un travail titanesque pour une vérité aussi terrible qu’inattendue… Principaux intervenants : Sophie Gonzales : mère de Priscillia Dany Gonzales : frère de Priscillia Rosette Arasa : amie de la famille Isabelle Aguavia : amie de la famille Gérald Brivet Galaup : avocat des parties civiles Pierre Alfort : avocat de la défense Laure Moysset : journaliste - L’indépendant Bruno Socquet : major de gendarmerie - directeur d'enquête à la SR Montpellier Thierry Laporte : adjudant-chef à la SR Montpellier