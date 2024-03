Chroniques criminelles - Une flèche pour le mari/Une expédition meurtrière

Lorsque les secours pénètrent dans un appartement bruxellois, ce dimanche 21 octobre 2007, ils n’en croient pas leurs yeux : face à eux, un homme à terre, avec une flèche de plus d’un mètre plantée dans le crâne. Eric Vanderlinden est conscient, mais sa vie ne tient qu’à un fil. À ses côtés, son épouse, affolée et un ami de la famille, complètement choqué… Une scène surréaliste et surtout le point de départ d’une affaire criminelle hors-normes : l’arme du crime ? Un harpon. La victime ? Un homme sans histoire qui a miraculeusement survécu, mais qui ne se souvient de rien et qui ne peut désigner ses bourreaux. Le scénario du drame ? Un complot machiavélique organisé par deux amants diaboliques…