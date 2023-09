Disparition du petit Emile : l'étrange message de la mère de l'enfant

C'est un fait divers qui fait la Une de l'actualité depuis près de deux mois. Le 8 juillet dernier, aux alentours de 17h15, un jeune garçon prénommé Émile, âgé de deux ans et demi, disparaît du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il se trouvait chez ses grands-parents pour les vacances et aurait échappé à leur vigilance. Depuis, aucune trace du petit garçon n'a été retrouvée et toutes les pistes sont envisagées. Vu l’ampleur des recherches, l’hypothèse selon laquelle Emile s’est perdu paraît de moins en moins plausible, il aurait dû être retrouvé. Pour les proches, la douleur est immense, pourtant depuis le début, la famille est restée muette., pas de son, pas d’image. Alors qui sont-ils ? Les gendarmes s’intéressent à leur environnement et découvrent un message de la mère du disparu qui laisse planner le soupçon…