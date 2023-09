Disparition du petit Emile : un rapace à l'origine de l'enlèvement ?

C'est un fait divers qui fait la Une de l'actualité depuis près de deux mois. Le 8 juillet dernier, aux alentours de 17h15, un jeune garçon prénommé Émile, âgé de deux ans et demi, disparaît du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il se trouvait chez ses grands-parents pour les vacances et aurait échappé à leur vigilance. Depuis, aucune trace du petit garçon n'a été retrouvée et toutes les pistes sont envisagées. L'une d'entre elles s'intéresse aux animaux sauvages. L'enfant aurait-il pu être emporté par un rapace ?