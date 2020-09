Le récit macabre de la dernière nuit des Dupont de Ligonnès

La soirée avait commencé de façon idéale : un dimanche soir en famille, un bon film au cinéma suivi d'un délicieux restaurant. Pourtant, quelques heures plus tard à peine, Xavier Dupont de Ligonnès abattait son épouse et 3 de ses enfants de plusieurs balles tirées dans la tête. Son dernier fils, Thomas, sera abattu deux jours plus tard.