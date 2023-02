Meurtre de Jean-Christophe Piel : le sombre profil de Delphine Pinto, l’ex-femme de la victime

Delphine Pinto est la principale suspecte dans l’assassinat de son ex-mari, Jean-Christophe Piel. En remontant dans le passé des proches de la victime, les gendarmes ont constaté le casier judiciaire bien fourni de Delphine : escroqueries, détournement de fonds et prison. S’est-elle alors mariée avec Jean-Christophe pour hériter de sa fortune ? Delphine est prête à tout pour vivre aux crochets de son mari, allant jusqu’à s’inventer un cancer pour que Jean-Christophe adopte ses trois enfants et ne manquent jamais d’argent. Mais la demande de divorce de ce dernier aurait bel et bien attisé la colère de Delphine…