Cinquante Nuances de Grey

Drame • Romance | 2015

Anastasia, dit Ana, (Dakota Johnson) est une jeune étudiante naïve et inexpérimentée chargée d'interviewer l'énigmatique millionnaire Christian Grey (Jamie Donan). Mais leur relation prend rapidement la voie d'une liaison non conventionnelle. Catapultée dans l'environnement glamour et fascinant de Christian, Ana lui découvre un autre visage plus secret en explorant ses propres désirs inavoués. Cette rencontre va donner lieu à une romance follement intense et dévorante. Christian et Ana vont explorer les limites qu'ils s'autorisent ou non à franchir...