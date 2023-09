Cinquante Nuances plus claires

Drame • Romance | 2018

Retrouvez Jamie Dornan (Christian Grey) et Dakota Johnson (Anastasia) dans l'ultime chapitre du phénomène mondial. Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés, Christian et Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partage une vie de luxe. Mais alors qu'Anastasia commence tout juste à s'adapter à son nouveau rôle de Madame Grey et que Christian s'ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même qu'elle n'ait débutée.