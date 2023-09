Cinquante nuances plus claires

Désormais mariés, Anastasia et Christian semblent avoir oublié leur tumultueux passé et partent en lune de miel autour du monde. La jeune femme s'habitue à son nouveau rôle d'épouse et Christian s'ouvre de plus en plus à elle. Pourtant, de nouvelles menaces pèsent sur le jeune couple. Jack Hyde, l'ancien directeur d'Anastasia, a décidé de se venger d'elle...