AVANT-PREMIERE – Cleaners, découvrez l'épisode inédit sur MYTF1 via les box opérateurs

De nouveaux défis attendent les Cleaners dans cette saison 2 ! Ils sont de retour le 19 mai 2021 à 21h05 sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 via votre box internet

Cleaners, les experts du ménage arrive le mercredi 19 mai 2021 à 21h05 sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du nouvel épisode de nos experts du ménage.

La saison continue avec une mission compliquée

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Elisa a dû quitter l’appartement dans lequel elle a toujours vécu avec sa maman, à cause du désordre et de la saleté qui y règnent.

C’est un véritable crève cœur pour Elisa dont la maman est décédée cette année et pour qui cet appartement renferme tous leurs souvenirs communs. Elisa ne sait plus comment s'en sortir face à l’ampleur des dégâts… Elle aimerait pouvoir faire ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire avec sa maman : ranger, nettoyer et réaménager entièrement cet appartement afin qu’il soit accueillant comme il l’était avant la maladie de sa maman.



Loai, 25 ans, serveur dans la restauration et collectionneur de baskets. Célibataire sans enfants il vit seul à Toulouse… Enfin seul c’est sans compter les 200 paires de baskets éparpillées un peu partout dans son appartement, les verres alimentaires qui vivent dans sa cuisine, les centaines de moutons de poussières qui squattent derrière tous les meubles de son appartement… Loai a dû grandir seul depuis ses 19 ans et n’a pas eu de modèle pour apprendre à entretenir un appartement. Il est totalement dépassé et cela commence à être problématique pour lui. Aujourd’hui, il veut que les choses changent, il veut combler ce manque de modèle, reprendre son appartement en main pour qu’il soit enfin propre, rangé et accueillant.