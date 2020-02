Cleaners, les experts du ménage du 28 février 2020 - Aydan et Marylin

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Quand la situation est désespérée, quand il n’y a plus aucune solution et aucun espoir, c’est à eux qu’il faut faire appel. En fonction de la détresse rencontrée, nos quatre experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les cleaners n’ont que trois jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond. Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire. Ces trois jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners. Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant.