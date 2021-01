Cleaners - Avant/Après : L’incroyable métamorphose de la maison de Jean-Jacques

Ce mercredi 13 janvier dans Cleaners sur TFX : Jean-Jacques, 78 ans , habite à côté de Nice. Il est restaurateur d’objets d’art et artiste peintre. Jean-Jacques a un gros problème d’organisation et de propreté… Depuis une rupture amoureuse, il s’est laissé envahir par les toiles d’araignées, la poussière et la saleté… Ça fait 20 ans que Jean-Jacques ne fait plus aucun ménage dans sa maison ! Si il semble s’être habitué à cette situation, pour sa fille Amiela, c'est inacceptable ! Plus personne ne veut venir chez lui tellement la situation est dramatique. Sa fille, Amiela, a décidé de faire appel aux Cleaners et de secouer son papa. Elle souhaite le voir prendre un nouveau départ dans une maison enfin propre et accueillante. Découvrez sa maison après le passage de nos cleaners !