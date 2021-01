Cleaners - Avant/Après : L’incroyable métamorphose de la maison de Morgane

Ce mercredi 13 janvier dans Cleaners sur TFX : Morgane est une jeune maman de 39 ans, qui s’occupe seule de sa fille, Lina, 6 ans. Elles vivent dans le sud de la France. Morgane a lâché prise suite à des problèmes de santé. Et si aujourd’hui elle se sent de nouveau mieux, elle est totalement perdue et a beaucoup de mal à trouver son rythme en ce qui concerne le ménage et l’ordre ! Même si elle assume que dans sa famille le désordre se transmet de mère en fille depuis plusieurs générations, elle veut que les choses changent et aimerait enfin, apprendre à ranger et nettoyer sans que ce soit une corvée. Découvrez sa maison après le passage de nos cleaners !