Cleaners les experts du ménage - Ambre / Thierry et Sabrina

Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent :Ambre, 49 ans, Grenoble, célibataire, 3 chats. À la suite d’un accident du travail Ambre est dans l’obligation de fermer son salon d’esthétique, c’est alors que la spirale infernale commence et que tout s’enchaine : rupture amoureuse, pandémie, la descente aux enfers est vertigineuse pour la pauvre Ambre qui perd totalement pied.La jeune femme n’a rien vu venir, et en quelques mois elle se retrouve débordée par un appartement qui aujourd’hui, ressemble plus à une décharge qu’à autre chose…. Elle n'a même plus la force de sortir ses poubelles, alors tout s’entasse. Les années passent et Ambre abattue n’arrive plus à réagir. Impossible de circuler dans cet appartement encombré de poubelles, de crottes de chats, d’aliments périmés et tout autre immondices en tout genre. Les araignées et les moucherons ont même envahis l’appartement ! Aujourd’hui la situation est telle que l’on peut à peine marcher au milieu de tous ces déchets et ce problème l'a coupé du monde et de ses amis. Elle n'ose plus faire entrer qui que ce soit chez elle. Elle a honte. Elle a baissé les bras…Mais Ambre est de nature positive et se dit qu'elle a assez pleuré et qu'elle a le droit à une seconde chance. Aujourd'hui, elle veut se reprendre en main, et n’attend qu’un coup de pouce du destin et des Cleaners pour officiellement repartir du bon pied.Mais la tâche est immense, du jamais vu même pour nos experts du ménage … Alors nos 4 fantastiques vont-ils pouvoir réaliser cette mission hors norme et venir en aide à Ambre ?Thierry et Sabrina sont deux grands enfants de 49 et 44 ans qui respirent la bienveillance.Ensemble depuis le lycée, ils vivent aujourd'hui à Muret, non loin de Toulouse.Il y a 7 ans, Thierry et Sabrina ont vécu la perte tragique de leur bébé. De ce drame, ils en ont fait une force, en créant l'association "Demain Solidaire", dans le but de donner de la joie à des enfants atteints de maladie ou de handicap. Mascottes, Super-héros, clowns... tout est mis en œuvre pour parvenir à cette belle mission. L’association s’agrandie et un déménagement dans un local plus spacieux est prévu… mais le futur propriétaire plutôt indélicat, annule le bail au dernier moment mettant Thierry et Sabrina dans une situation catastrophique : s’ils ne trouvent pas une solution l’association est purement et simplement en péril !Alors voilà aujourd’hui Thierry et Sabrina sont dans une impasse : Ils n’ont d’autre choix que de rester là où ils sont et de trouver des magiciens qui sauront pousser les murs…Une mission exceptionnelle et jamais vue pour nos Cleaners qui vont devoir sortir leur baguette magique et l’huile de coude !