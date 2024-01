Cleaners les experts du ménage - Audrey et Georges

Crasse, bazar, saleté... Ce sont plusieurs centaines de français qui vivent dans un chaos indescriptible. Et quand la situation est inespérée... c'est aux Cleaners que l'on fait appel ! Audrey, 41 ans, vit seule dans une grande maison qui a pris le dessus sur elle... Même les femmes de ménage ne veulent plus venir ! Georges, étudiant de 22 ans, vivait avec sa petite amie mais à leur séparation, l'étudiant en sociologie a tout laissé tomber niveau ménage... Cleaners les experts du ménage - Audrey et Georges