Cleaners les experts du ménage - Aurore et William

Dans ce numéro inédit, les cleaners devront faire face à deux cas extraordinaires, mais pas dans le sens qu’ils imaginent.Magali, 42 ans, infirmière, William, 43 ans, en couple depuis 3 ans, Laudun (30). Il y a 3 ans, alors qu'ils vivaient chacun de leur côté une des pires périodes de leur vie : décès, rupture, Magali et William ont eu un coup de foudre. Aujourd'hui, le jeune couple plus amoureux que jamais, a plein de beaux projets pour une vie à deux. Seulement, il leur faut une dernière fois affronter les démons du passé en déblayant la maison destinée à abriter leur amour… En effet, l'état de certaines pièces de la maison est catastrophique : saleté, meubles endommagés, toiles d’araignées, crasse, détritus… William sait que vider les pièces où se trouvent les affaires de son ex risque d’être un choc.Malgré les craintes, pour le jeune couple il est temps que les choses changent, et surtout il est temps de faire disparaitre les stigmates des années de douleurs et de tristesse. Mais sans conseils ni main tendue, ils ne s'en sentent pas encore capable... Une mission sous tension pour nos cleaners qui vont devoir tout mettre en œuvre pour que William et Magali voient de nouveau la vie en rose….Aurore, 33 ans, saisonnière dans les récoltes agricoles, Saint Armans du Pech (82).Aurore est une maman solo totalement dépassée ! C'est dans une maison en plein cœur du Tarn-et-Garonne qu'elle élève seule ses 3 enfants âgés de 12 ans, 11 ans et 3 ans. Séparée depuis bientôt 4 ans, elle a énormément de mal à tenir sa maison bien rangée. Entre les enfants et son travail, elle passe son temps à courir partout et à tout remettre au lendemain. Seulement avec Aurore, le lendemain n’arrive jamais et tout s’entasse sans que rien ne soit jamais remis en ordre. Alors dans le salon ou dans la cuisine cohabitent papiers administratifs, gouter pas terminés, vêtements pas repassés, cahiers de devoirs, courses pas rangées, poubelles pas sorties, poussières et détritus en tous genre ! Aurore assume, elle est « une bordélique » de nature, élevée par un père particulièrement désorganisé elle manque de notions pour reprendre les choses en main. Aujourd'hui, elle aimerait avoir des clefs, des astuces pour avoir une vraie routine de ménage, et donner le bon exemple à ses enfants.