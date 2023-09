Cleaners les experts du ménage - Aydan et Marylin

Aujourd'hui, Les Cleaners vont venir en aide à Aydan et Marylin. Aydan est au chômage et sa chérie a quitter l'appartement. C'est une mission qui est confiée à Leslie et bien recommandé par Zack. Marylin est une maman qui a tout donné à ses enfants mais elle a totalement délaissé le ménage. Laura est touché par son histoire et veut l'aider à se sentir mieux chez elle. Cleaners les experts du ménage - Aydan et Marylin