Cleaners les experts du ménage - Bernard et Sandy

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent :Bernard, 64 ans est en couple et a 4 enfantsBernard pensait bien faire en mettant sa maison de vacances en location.Généreux de nature, il fait même une ristourne sur le loyer, attendri par la situation financière compliquée de ses futurs locataires… Tout se passe bien pendant 10 ans jusqu’au jour où Bernard ne reçoit plus les loyers… Il laisse passer quelques mois, mais toujours rien et pour cause : les locataires sont partis vivre ailleurs en laissant la maison dans un état de chaos indescriptible !Bernard qui souffre de la maladie de Parkinson, mais travaille encore, espérait bien pouvoir profiter de cette maison une fois à la retraite, mais aujourd’hui il est totalement désemparé face à la situation.Les locataires ne répondent plus au téléphone et Bernard, ne sachant que faire, partage avec ses enfants, sa femme et sa belle-fille les photos du carnage… Immédiatement la famille se serre les coudes, et commence à jeter des dizaines de sacs poubelles. Mais la tâche est bien trop colossale : il y a des cafards morts partout et d’après les voisins, on y trouve aussi des blattes et des rats. Dans la maison, la crasse et les déchets en tout genre règnent en maitre, mais aussi des vêtements, des jouets pour enfants, de la nourriture pourrie, des excréments d’animaux, des plumes … bref c’est un carnage !C’est un appel à l’aide que Bernard et Colline sa belle-fille lancent à notre brigade ! Une mission humaine afin que les Cleaners puissent rendre à cette jolie maison de famille, sa chaleur d’antan et redonner à Bernard son joli sourire.Sandy, 40 ans et maman solo de trois enfants, est rédactrice territoriale à Noisy le Grand dans le 93.Acheteuse compulsive, Sandy n’a jamais réussi à s’installer correctement dans ce nouveau logement à cause de tout ce qu’elle y accumule. Elle décrit elle-même son appartement comme la caverne d’Ali Baba !Sandy a conscience que si elle ne réagit pas maintenant elle pourrait mal tourner et arriver très vite à une situation gravissime et sans retour possible… Mais voilà, chez Sandy, l’envie de posséder prend toujours le pas sur la raison. Et comme la jeune femme s’intéresse à tout, elle achète tout et n’importe quoi mais n’utilise pas la moitié de ce qu’elle possède ! Sandy rêve de pouvoir faire de son appartement un logement épuré, fonctionnel avec chaque chose à sa place. Et surtout, elle souhaite pouvoir enfin offrir une chambre digne de ce nom à son fils ainé et récupérer elle aussi un endroit pour dormir. Car actuellement, dans sa chambre, on ne met plus un pied devant l’autre ! Elle craint vraiment de mal vieillir et que l'accumulation s'aggrave ... C’est pourquoi aujourd’hui elle a urgemment besoin de l’aide des Cleaners !La brigade n’a plus qu’à chevaucher son tapis volant pour voler au secours de Sandy ! Une mission taillée sur mesure pour nos experts du ménage !