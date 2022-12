Cleaners les experts du ménage - Catherine et Marie-Denise

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.Marie-Denise, 61 ans, veuve, travaille dans le social, un enfant, Blanquefort (33).Depuis que son mari est décédé en 2015, Marie-Denise s’est totalement laissée déborder par le ménage et le rangement. Elle a perdu le goût de vivre et dès qu’elle rentre chez elle, elle s’assoit et ne fait que ressasser le passé.Aujourd’hui, elle ne veut plus perdre de temps à faire le ménage : selon elle, il faut profiter des gens qu’on aime et laisser les tâches ménagères de côté. Mais à force de se voiler la face, Marie-Denise s’est laissée envahir. A cause de l’état encombré et encrassé de son appartement, cette sexagénaire végétarienne fuit son lieu de vie et préfère passer le plus clair de son temps dehors. C’est un véritable SOS que Marie-Denise lance, les Cleaners doivent l’aider à tourner la page de ce douloureux passé et prendre un nouveau départ dans un appartement sain, propre et rangé.Catherine, 53 ans, Influenceuse, mariée, 3 enfants, Perpignan (66)Depuis quelques mois, Catherine, souhaite se remettre à la peinture pour renouer avec sa fibre artistique qu'elle a longtemps laissé de côté pour se consacrer à sa famille. Seulement voilà, elle n'a pas d'espace dédié pour laisser parler son esprit créatif. Alors, malgré les critiques de la famille, elle a élu domicile dans le salon pour laisser libre cours à sa créativité. Résultat, Catherine a envahi tout l’espace, empêchant le reste de la famille de profiter du salon !Lolita et ses sœurs souhaitent donc voir leur mère s'installer dans la cave, aujourd'hui encombrée de bric-à-brac et d'affaires du passé qui s'étendent jusqu'au plafond. Mais pour ce faire, un gros tri s'impose, ainsi qu'un gros nettoyage pour éliminer les toiles d'araignées et excréments d'animaux qui jonchent le sol et les cartons. Entre peinture à l'huile et huile de coude, il va falloir trouver le juste équilibre pour nos Experts du ménage !