Cleaners les experts du ménage - Christophe et Sandra

Aujourd'hui deux mission attendent nos Cleaners. Christophe passionné de structure et bordélique sur les bords a besoin d'aide pour s'organiser. Cette mission est confiée à Laura ! Pour la deuxième mission, Sandra une jeune maman de deux enfants. Elle ne veut pas ranger et n'arrive pas à se motiver pour faire le ménage. Leslie se désigne tout de suite pour tout nettoyer ! Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Christophe et Sandra et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Christophe et Sandra