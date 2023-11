Cleaners les experts du ménage - Claire / Véronique

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Claire, 32 ans, secrétaire médicale, vit en Meurthe et Moselle près de Nancy. Handicapée de Naissance elle est touchée par le Spina bifida. Il y a 10 ans, après l’obtention d’un BTS, elle annonce à ses parents vouloir prendre son indépendance et ainsi avoir son propre appartement. Malgré les mises en garde et les peurs de ses parents, Claire décide de poursuivre cette ambition et s’installe alors seule. À l’époque elle bénéficie d’une aide à domicile qui vient quelques fois par semaine l’aider à faire son ménage. Mais l’aide se stoppe pour des raisons administratives. Alors la jeune femme qui ne travaille qu’à mi-temps à cause de sa maladie, ne peut pas payer de sa poche une aide-ménagère. Depuis quelques mois l’état de son appartement s’est énormément dégradé : le ménage n’est plus fait, les poubelles ne sont plus descendues et la jeune femme pourtant si courageuse et volontaire commence à broyer du noir et ne plus envisager d’issue positive à cette dramatique situation… En effet, Claire assume être bordélique, mais la saleté de son appartement lui pèse et c’est un cercle vicieux qui commence à entacher son moral et sa bonne humeur. Tant et si bien, que son amie et ancienne collègue Valérie, a décidé de faire appel aux Cleaners. Claire aimerait que les Cleaners puissent l’aider à repartir sur de bonnes bases et ainsi pouvoir adapter certaines problématiques de ménage et de rangement à son handicap. Une mission forte en émotion et leçon de vie pour nos as de la propreté. Véronique, 58 ans, Docteur en histoire, est l'heureuse propriétaire avec son mari d'un château hanté à Fougeret depuis presque 15 ans. Aujourd'hui, cette passionnée de paranormal contacte les « Ghostbusters » du ménage pour une mission inédite ! Les travaux dans le fumoir et le salon gothique sont presque terminés, et il faut rapidement nettoyer et remeubler entièrement ces pièces avant l'ouverture au public qui a lieu dans 3 jours ! Et il y a fort à faire dans ce château où les parquets sont entièrement recouverts de poussière de plâtres, les vitres sont devenues opaques à cause de la saleté ! Le mobilier, les bibelots et les tableaux anciens débordent de saleté et prennent la poussière et les toiles d’araignées dans des pièces annexes et dans la grange ! Véronique souhaite également l'aide des Cleaners pour raviver les couleurs de ces artefacts chargés d'histoires ! Mais les Cleaners accepteront-t-ils cette mission durant laquelle ils risquent de rencontrer les fantômes qui déambulent dans le château ? Une mission exceptionnelle et jamais vue pour nos Cleaners qui vont devoir sortir leur baguette magique et nettoyer des tables qui tournent toutes seules !